Написать функцию, которая возвращает максимальное из двух целых чисел, полученны?? в качестве аргумента
Информатика
Написать функцию, которая возвращает максимальное из двух целых чисел, полученны?? в качестве аргумента
Ответ(ы):
Гость:
#Python 3.4 def max(a, b): if a > b: return a else: return b # Тестовый прогон print(max(3, 5)) 5 print(max(5, 3)) 5 print(max(int(input()), int(input()))) А тут будет выведено максимальное из того, что введете
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