So2+O2= H2So4+Cu= So2+H2O=
Химия
So2+O2= H2So4+Cu= So2+H2O=
Ответ(ы):
Гость:
2So2+O2=2So3 2H2So4+Cu=CuSo4+So2(стрелочка вверх) +2H2O So2+H2O=H2So3
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