Разложите на множители: а) 2x(x-1)-3(x-1) б) ab+ac+4b+4c
Алгебра
Разложите на множители: а) 2x(x-1)-3(x-1) б) ab+ac+4b+4c
Ответ(ы):
Гость:
2х(х-1)-3(х-1)= (выносим за скобки х-1)=(х-1)(2х-3) ab+ac+4b+4c=(ab+ac)+(4b+4c)= a(b+c) + 4(b+c) =(b+c)(a+4)
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