Подскажите нормальный стишок про существительное ..... книга ,ручка и тетрадь. Школ??ная доска и парта. Это все предметы. Города, поселка и села. Улицы, проспекты. Это тоже все предметы. Ах , какие все слова аосхитительные.Имен...
Русский язык
Подскажите нормальный стишок про существительное ..... книга ,ручка и тетрадь. Школ??ная доска и парта. Это все предметы. Города, поселка и села. Улицы, проспекты. Это тоже все предметы. Ах , какие все слова аосхитительные.Имена существителые.
Ответ(ы):
Гость:
Вещи, люди и цветы, Носороги и коты, Джинсы, майки и штиблеты - Называются ПРЕДМЕТЫ. Шубы, шапки и зонты, Гвозди, гайки и винты, Сёла, города, планеты - Это тоже всё ПРЕДМЕТЫ! Ах, какие все слова восхитительные! Называются они СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто авто произведения одиннадцать взрослых спортсменов вторично в своей жизни и ??дновременно заболели корью?
Биология
7. Укажіть приклади вторинних статевих ознак у хлопців. (3 правильні відповіді) A) Розширення плечей; Б) розширення таза; B) мутація голосу...
Химия