Подскажите нормальный стишок про существительное ..... книга ,ручка и тетрадь. Школ??ная доска и парта. Это все предметы. Города, поселка и села. Улицы, проспекты. Это тоже все предметы. Ах , какие все слова аосхитительные.Имен...

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Вещи, люди и цветы, Носороги и коты, Джинсы, майки и штиблеты - Называются ПРЕДМЕТЫ. Шубы, шапки и зонты, Гвозди, гайки и винты, Сёла, города, планеты - Это тоже всё ПРЕДМЕТЫ! Ах, какие все слова восхитительные! Называются они СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.