Представьте в виде произведения: x^3-4*x^2+20*x-125
Алгебра
Представьте в виде произведения: x^3-4*x^2+20*x-125
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