Как найти 5 простых предложений в рассказе черная курица или подземные жители СРО??НО!!!!!

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Как найти 5 простых предложений в рассказе черная курица или подземные жители СРО??НО!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям. С этого памятного вечера и Януш и старый замок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность.
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