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Как найти корень уравнения 14х + 5х = 72
Математика
Как найти корень уравнения 14х + 5х = 72
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19х = 72 х = 72:19 х =3 целых 15/19
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