Как найти корни уравнения? (Х3-5)(Х6-3)=0
Математика
Как найти корни уравнения? (Х3-5)(Х6-3)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ (х³ - 5)*(х⁶ - 3) = 0 Разделяется на два х³ = 5 или х= ∛5 ~ 1.71 х⁶ = 3 или х = 3¹/⁶ ~ 1.20
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