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Знайди значення виразу а+а×9,якщо а =4
Математика
Знайди значення виразу а+а×9,якщо а =4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+4*9 8*9= 72 как то так )
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