Помогите составить 2 конфликта . и как его решать

Окружающий мир
Помогите составить 2 конфликта . и как его решать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) конфликт игроков в футбол; возник спор, один из футболистов утверждает, что он лучший игрок, т.к. забил решающий гол; решение-найти компромисс, т.к. главное-играть в команде, а сам по себе один игрок ничего не значит; 2) конфликт в гоголевской "повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", возник из-за нежелания обменять ружьё, перерос во вражду; решение-тоже искать компромисс, кто-то должен извиниться, т.к. ссора пустяковая
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