Чи потрібне стогодні дон кіхотство

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Чем же мы обязаны Дон Кихоту? Думаю, что многим, ведь мы видели его безумцем лишь в плане рыцарства, но в жизни это был очень мудрый, остроумный и благородный человек. Но Дон Кихот умер. А вместе с ним умерло и рыцарство. Сейчас мы живём в мире, где победу одержал Санчо Панса, хитрый и простодушный, ловкий и изворотливый, хороший управленец, но слабый правитель. Нашему миру нужны новые, по-своему наивные, но чистые помыслами и благородные душой Дон Кихоты. И мне кажется, что людям есть чему поучиться у рыцаря Печального Образа. Может, нам стоит на немного забыть о внешнем виде и быть чуточку безумнее? Думаю, что тогда мы бы по-другому посмотрели на путь, проделанный Дон Кихотом: от сумасбродства и необычных поступков - к непреклонной вере в свои идеи и героическим подвигам. (не знаю,это ли ты имел/а в виду.Но вот одно из мнений).