N^2+n=1008 срочно!!!!!!
Математика
N^2+n=1008 срочно!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N^2+n-1008=0 1+4*1008=4033 n1,2 = (-1 +- √4033)/2
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