Для поезда на экскурсию 120 второкласников и 180 третиклассниеов разместили в трех автобусах поровну Сколько учеников разместили в каждом из автобусах задача в 1 способ и 2 способ

Математика

Для поезда на экскурсию 120 второкласников и 180 третиклассниеов разместили в трех автобусах поровну Сколько учеников разместили в каждом из автобусах задача в 1 способ и 2 способ

Автор: Гость