Для поезда на экскурсию 120 второкласников и 180 третиклассниеов разместили в трех автобусах поровну Сколько учеников разместили в каждом из автобусах задача в 1 способ и 2 способ

Математика
Для поезда на экскурсию 120 второкласников и 180 третиклассниеов разместили в трех автобусах поровну Сколько учеников разместили в каждом из автобусах задача в 1 способ и 2 способ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120 + 180 = 300 всего 300 / 3 = 100 учеников в каждом автобусе
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