Раскройте скобки, используя глагол в нужной форме страдательного залога. Перевед??те предложения. 1. Flowers (sell) in the shops. Цветы (продают) в магазинах. 2. Sometimes mistakes … (make). Иногда ошибки … (делают). 3. B...

Английский язык

Раскройте скобки, используя глагол в нужной форме страдательного залога. Перевед??те предложения. 1. Flowers (sell) in the shops. Цветы (продают) в магазинах. 2. Sometimes mistakes … (make). Иногда ошибки … (делают). 3. By the time I arrived, all your letters already (open). К тому времени, когда я прибыл, все Ваши письма, уже (открытые). 4. The telegram (receive) tomorrow. Завтра телеграмма (получает). 5. This theatre … (build) over 100 years ago. Этот театр … (строит) более чем 100 лет назад 6. The museum (not open) by last April. Музей (не открытый) к прошлому апрелю. 7. My husband just (offer) an interesting job in this firm. My husband just (offer) an interesting job in this firm. 8. Many houses (burn) during the fire. Много зданий (ожог) во время огня. 9. Switch on the radio. The President’s speech (broadcast) now. Включите радио. Президентская речь (вещала) теперь 10. Look at the dust in here! It looks as if this room (not/clean) … for a month. Посмотрите на пыль в здесь! Это смотрит как будто эта комната (не/чистить) … в течение месяца

Автор: Гость