Докажите, что (а^z+1)^z-(а^z-1)^z) ______________=4 а^z

Гость: Гость:

Сначала займёмся верхней частью представим как: ((a^z+1)+(a^z-1))*((a^z+1)-(a^z-1))=(2a^z)*2=4a^z теперь вернём знаменатель а^z и сократим дробь 4a^z/a^z=4, что и требовалось доказать