Помогите пожалуйста эта работа решает мою четвертную оценку!!))

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Помогу с 1,3,4. второе чертить надо , а мне ленюшка ну, слушай.... 1)1478 3)так как угол 32, а биссектрисса прямого угла делит угол на углы по 45°, то вдс равен 103°, а смежный с ним искомый угол равен 77° ответ:77 4)у тебя есть равносторонний треугольник, значит и углы его равны по 60° адс и сдв образуют смежный угол значит сдб равен 120° рассмотрим треугольник сдв он равнобедренный значит углы при основании равны по 30°