Питання до твору пістрява стрічка? складни

Литература
Питання до твору пістрява стрічка? складни
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хто прошепотів про пістряву стрічку?Хто збирався вийти заміж?Яка таємницу цього свисту?
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