Запишите существительные, которые не употребляются во множественном числе. Составь с несколькими существительными словосочетания. Бегемот, картофель, сахар, вечер, хоккей, трамвай, футбол, автобус, природа, посуда, театр, чело...

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Запишите существительные, которые не употребляются во множественном числе. Составь с несколькими существительными словосочетания. Бегемот, картофель, сахар, вечер, хоккей, трамвай, футбол, автобус, природа, посуда, театр, человек.

Автор: Гость