Определите показания динамометра при взвешивании в воде тела объемом 100см3 из алю??иния

Физика
Определите показания динамометра при взвешивании в воде тела объемом 100см3 из алю??иния
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fₐ=плотн.жид. * g * Vт  Fтяж=mg  F=Fтяж - Fₐ  m= плот.жид.*V m=0,0001м³ * 2700кг/м³= 0,27 кг Fтяж= 2,7Н Fₐ=1000 кг/м³ * 10Н/кг * 0,0001м³=1Н F= 2,7Н - 1Н = 1,7Н Ответ: показание динамометра - 1,7Н Если есть ответ, совпадает?
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