Почему самая низкая температура наблюдается не на крайнем севере, а самая высокая — не на крайнем юге Евразии.
География
Почему самая низкая температура наблюдается не на крайнем севере, а самая высокая — не на крайнем юге Евразии.
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Гость:
Это связанно с тем, что Земля находиться под наклоном
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