Пееез, помогите решить...( С условием 1)В хозяйстве у фермера 12 парников занято огурцами. Это составяет пятую часть всех его парников . Сколько парников у фермера? 2) Сколько всего килограммов огурцов собирал этот фермер за...

Математика

Пееез, помогите решить...( С условием 1)В хозяйстве у фермера 12 парников занято огурцами. Это составяет пятую часть всех его парников . Сколько парников у фермера? 2) Сколько всего килограммов огурцов собирал этот фермер за один день, если с каждого парника он собирал по 8 кг?

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