Почему в человеке есть и зло, и добро? (объяснение+пример)
Обществознание
Почему в человеке есть и зло, и добро? (объяснение+пример)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти качества есть у каждого человека,когда мы рождаемся это уже появляется с раннего детства добро и зло
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