Даны буквы. Нужно из них составить слово (использовать ВСЕ буквы) Т Ь К О Р Л Е В И
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Даны буквы. Нужно из них составить слово (использовать ВСЕ буквы) Т Ь К О Р Л Е В И
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя из всех 9-и. Если только из 8-и -Оверкиль. из 7-Воитель.
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