Напишите пожалйуста 5 пословиц с местоимениями
Русский язык
Напишите пожалйуста 5 пословиц с местоимениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому, кто откажет, сам дай - пусть устыдится. Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет. Сам осел, а попона бархатная. Сам пьет, а людей за пьянство бьет. Сам заварил кашу, сам и расхлебывай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пееез, помогите решить...( С условием 1)В хозяйстве у фермера 12 парников занято огурцами. Это составяет пятую часть всех его парников . Сколько...
Другие предметы
Английский язык
Раскройте скобки, используя глагол в нужной форме страдательного залога. Перевед??те предложения. 1. Flowers (sell) in the shops. Цветы (продают...