Напишите пожалйуста 5 пословиц с местоимениями

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Напишите пожалйуста 5 пословиц с местоимениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому, кто откажет, сам дай - пусть устыдится.  Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет.  Сам осел, а попона бархатная.  Сам пьет, а людей за пьянство бьет.  Сам заварил кашу, сам и расхлебывай 
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