Напишите пожалйуста 5 пословиц с местоимениями

Гость: Гость:

Тому, кто откажет, сам дай - пусть устыдится. Сама себя раба бьет, коли не чисто жнет. Сам осел, а попона бархатная. Сам пьет, а людей за пьянство бьет. Сам заварил кашу, сам и расхлебывай