У2-8у-9=0 помогите пожалуйста как в школе решить уравнение
Математика
У2-8у-9=0 помогите пожалуйста как в школе решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D = 8² -4*1*(-9) = 64 + 36 =100 y₁ = (8+√100)/2 = (8+10)/2 = 9 y₂ = (8-√100)/2 = (8-10)/2 = -1
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