Напишите сочинение на тему загрязнения чего нибудь(окружающей среды, воды, воздуха и тд и тп) по плану: 1. Title 2.Facts.General information (numbers, dates,names,places) 3.problem.consequences,Future 4.how can we help?Actions
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Напишите сочинение на тему загрязнения чего нибудь(окружающей среды, воды, воздуха и тд и тп) по плану: 1. Title 2.Facts.General information (numbers, dates,names,places) 3.problem.consequences,Future 4.how can we help?Actions
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