Как найти периметр треугольника Как найти объем параллелепипеда
Математика
Как найти периметр треугольника Как найти объем параллелепипеда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр треугоника Р=а+в+с Объём параллелепипеда равен абсолютной величине смешанного произведения трёх векторов, определяемых тремя сторонами параллелепипеда, исходящими из одной вершины. Объём параллелепипеда V=произведению площади основания на высоту V=abc Параллелепипеды могут быть прямым и прямоугольным.
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