Как найти периметр треугольника Как найти объем параллелепипеда

Математика
Как найти периметр треугольника Как найти объем параллелепипеда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр треугоника Р=а+в+с Объём параллелепипеда равен абсолютной величине смешанного произведения трёх векторов, определяемых тремя сторонами параллелепипеда, исходящими из одной вершины. Объём параллелепипеда V=произведению площади основания на высоту V=abc   Параллелепипеды могут быть прямым  и прямоугольным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите составить сочинение о черной собаке по имени Мишка, план: 1.Внешнее описа??ие 2.Повадки 3.Что любит 4. Как любит играть? 5.За что я его лю...
Ответить
Математика
Сколько сантиметров в 5900метре
Ответить
Математика
Заверши построение следующих утверждений так чтобы они получились верные если в ??реугольнике есть прямой угол то этот треугольник... если сложить ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста заполнить таблицу.
Ответить
Алгебра
Какие из пар чисел (0,1) (5,4) (0,1,2) (-1,1) (1,-1) являются решением уравнения НОМЕР 911. ПОМОГИ??Е ДАМ 50 БАЛОВ
Ответить