Как найти С(длина окружности), зная D(диаметр) и Пи(отношение длины окружности). Зап??шите соответствующую формулу.

Математика
Как найти С(длина окружности), зная D(диаметр) и Пи(отношение длины окружности). Зап??шите соответствующую формулу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С =2· \Пи/ ·R= 2R·\Пи/= D·\Пи/                          D = 2 R
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