Ребят, помогите, какие условия способствовали появлению правовых норм? Нужно для ??ачёта, подробно, плиз! Вопрос жизни и смерти.
Право
Ребят, помогите, какие условия способствовали появлению правовых норм? Нужно для ??ачёта, подробно, плиз! Вопрос жизни и смерти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*социальное расслоение *появление гос-ва *перехрд от присваивающей экономики к производящей-> появление частной собственности
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