Ребят, помогите, какие условия способствовали появлению правовых норм? Нужно для ??ачёта, подробно, плиз! Вопрос жизни и смерти.

Право

Ребят, помогите, какие условия способствовали появлению правовых норм? Нужно для ??ачёта, подробно, плиз! Вопрос жизни и смерти.

Автор: Гость