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Сколько получится t 5t+30-2t=42
Математика
Сколько получится t 5t+30-2t=42
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5t+30-2t=42 5t-2t=42-30 3t=12 t=12÷3 t=4
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