863 (в) 864 (б,г) 866 (в,е)

Гость: Гость:

863(в) (a²- 4)(a²+ 4)=a⁴-16 864(б,г) б)99×101=(100-1)(100+1)= =100²-1=10000-1=9999 г)4½×5½=(5-½)(5+½)= =5²-½²=25-¼=24¾ 866(в,е) в)5c(c+1)-(b-3)(b+3)=5c²+ +5c-b²-9 е)(2а+1)²+(1-2а)(1+2a)= =4a²+4a+1+1-4a²=4a+2 4а² и -4а² подобные слагаемые и они взаимно уничтожаются