200 умножить в скобках Икс плюс 71 скобка закрывается равно 54000

Математика
200 умножить в скобках Икс плюс 71 скобка закрывается равно 54000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200·(х+71)=54000 х+71=54000:200 х+71=270 х=270-71 х=199 Ответ:199
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