Помогите прошу # (а) дам 5 баллов

Гость: Гость:

180:6=30 руб стоит пачка масла 180:9=20 руб стоит пакет молока 30*2=60 руб заплатили за масло 20*4=80 руб заплатили за молоко 60+80=140руб заплатили за всю покупку 140+280=420 руб было у покупателя