Помогите прошу # (а) дам 5 баллов

Математика
Помогите прошу # (а) дам 5 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:6=30 руб стоит пачка масла 180:9=20 руб стоит пакет молока 30*2=60 руб заплатили за масло 20*4=80 руб заплатили за молоко 60+80=140руб заплатили за всю покупку 140+280=420 руб было у покупателя
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