Два математических примера с числительными

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Два математических примера с числительными
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Гость:
Сорок+десять=пятьдесят три+два=пять
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