Помогите! 404 задание. И определите у каждого глагола спряжение. Спасибо!

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Помогите! 404 задание. И определите у каждого глагола спряжение. Спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 глагол (1спряжение), 2 глагол тоже первое спражение,3 глагол тоже первого спражения,4 глагол тоже первого, пятый глагол первого спряжения,шестой тоже первого,седьмой глагол первого спражения,восьмой первого, девятый второго, десятый первого ,одиннадцатый второго, двенадцатый и тренадцатый- первого,четырнадцатый и пятнадцатый- первого,и шестнадцатый второго
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