Помогите! 404 задание. И определите у каждого глагола спряжение. Спасибо!

Гость: Гость:

1 глагол (1спряжение), 2 глагол тоже первое спражение,3 глагол тоже первого спражения,4 глагол тоже первого, пятый глагол первого спряжения,шестой тоже первого,седьмой глагол первого спражения,восьмой первого, девятый второго, десятый первого ,одиннадцатый второго, двенадцатый и тренадцатый- первого,четырнадцатый и пятнадцатый- первого,и шестнадцатый второго