Вычислите массу осадка, который образуется при действии на раствор хлорида алюми??ия раствором гидроксида натрия массой 150г с массовой долей 10%

Химия

Вычислите массу осадка, который образуется при действии на раствор хлорида алюми??ия раствором гидроксида натрия массой 150г с массовой долей 10%

Автор: Гость