Вычислите массу осадка, который образуется при действии на раствор хлорида алюми??ия раствором гидроксида натрия массой 150г с массовой долей 10%
Химия
Вычислите массу осадка, который образуется при действии на раствор хлорида алюми??ия раствором гидроксида натрия массой 150г с массовой долей 10%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AlCl3+3NaOH=3NaCl+Al(OH)3 mNaOH=150*0,1(10/100)=15 nNaOH=15/40=0,375 nAl(OH)3=1/3nNaOH=0,375/3=0,125моль по уравнению реакции mAl(OH)3=0,125*Mr=0,125*78=9,75г масса осадка
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