Разбери глагол падают как часть речи
Русский язык
Разбери глагол падают как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологически,синтаксически или как? Если член предложения то дополнение или сказуемое
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