Определи, изменяются ли эти слова? Запиши их в нужный столбик. болото кашпо чучел?? метро облако добро кино искусство кенгуру пальто радио масло
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Определи, изменяются ли эти слова? Запиши их в нужный столбик. болото кашпо чучел?? метро облако добро кино искусство кенгуру пальто радио масло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не изменяются слова: кашпо,метро,кино,кенгуру,пальто и радио! : )
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