Определи, изменяются ли эти слова? Запиши их в нужный столбик. болото кашпо чучел?? метро облако добро кино искусство кенгуру пальто радио масло

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Определи, изменяются ли эти слова? Запиши их в нужный столбик. болото кашпо чучел?? метро облако добро кино искусство кенгуру пальто радио масло

Автор: Гость