Как найти в слове окончание и основу? Почему важно сначала определить ,изменяется ли слово?
Русский язык
Как найти в слове окончание и основу? Почему важно сначала определить ,изменяется ли слово?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это слово может быть наречием а у наречие нет окончания, а у них это суффикс
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