Расстояние от дома Оли до дома Кати равно 360 метров. Девочки одновременно вышли из дома и встретились через 4 минуты. Найдите скорость каждой девочки, если скорость Оли на 54 м/ мин больше, чем скорость Кати.

Математика

Расстояние от дома Оли до дома Кати равно 360 метров. Девочки одновременно вышли из дома и встретились через 4 минуты. Найдите скорость каждой девочки, если скорость Оли на 54 м/ мин больше, чем скорость Кати.

Автор: Гость