Расстояние от дома Оли до дома Кати равно 360 метров. Девочки одновременно вышли из дома и встретились через 4 минуты. Найдите скорость каждой девочки, если скорость Оли на 54 м/ мин больше, чем скорость Кати.
Математика
Расстояние от дома Оли до дома Кати равно 360 метров. Девочки одновременно вышли из дома и встретились через 4 минуты. Найдите скорость каждой девочки, если скорость Оли на 54 м/ мин больше, чем скорость Кати.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+Х+54=360:4 2Х=90-54=36 Х=36:2 Х=18 М/ММИН-СКОРОСТЬ КАТИ 18+54=72 М-МИН СКОР ОЛИ
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