сочинение на тему: "человек овладевает природой , еще не научившись владеть собой"

Гость: Гость:

человек самый успешный вид- изменяет среду для своего комфортного проживания. В чем пробема? Ждете кто будет менять человека? Наука дойдет до того момента, что человеческое тело сможет жить неограниченно долго. Сейчас это делается поддерживающими методами, когда человек в при смерти и при деньгах. А в будущем появятся люди могущие жить долго вообще без лекарств. А потом появится новый вид человечества.