Мне нужно написать 12 предложений с датами на англ языке про какого то актьора типа так в 1800 роцы народився актор в 1806 вже первий висттуп ы так 12 реченнь

Английский язык

Мне нужно написать 12 предложений с датами на англ языке про какого то актьора типа так в 1800 роцы народився актор в 1806 вже первий висттуп ы так 12 реченнь

Автор: Гость