Мне нужно написать 12 предложений с датами на англ языке про какого то актьора типа так в 1800 роцы народився актор в 1806 вже первий висттуп ы так 12 реченнь
Английский язык
Мне нужно написать 12 предложений с датами на англ языке про какого то актьора типа так в 1800 роцы народився актор в 1806 вже первий висттуп ы так 12 реченнь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)William Shakespeare was born in April,1564. 2)Shakespeare went on writing plays up until his death in 1616 3)Walt Disney was born on December 5th 1901 in Chicago 4)Walt won the first of his 32 Academy Awards in 1932 for the film Flowers and Trees 5)Walt Disney died in 1966
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