Помогите первести: Я устала. Устала разочаровывать людей. и себя. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я сдаюсь, но мне уже наплевать на это. Дайте мне отдохнуть от людей. Слишком много плохого произошло за последнее время.

Английский язык
Помогите первести: Я устала. Устала разочаровывать людей. и себя. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я сдаюсь, но мне уже наплевать на это. Дайте мне отдохнуть от людей. Слишком много плохого произошло за последнее время.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I'm tired. Tired of disappointing people. and myself. I do not want anyone to see me give up, but I do not care about it. Give me a break from the people. Too many bad things happened lately.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Основное направление геополитики при Иване Калите? А)западное Б)восточное
Ответить
Другие предметы
Как назывались адыгские крестьяне?
Ответить
Математика
2*2+2:2+2=2 как правильно раставить скобки 2*2+2:2+2=18 4+4*4+4:2=10
Ответить
История
Сколько времени длилась зависимость Руси от захватчиков ? Помогите пожалуйста !!!
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. желательно подробно. дам 20 баллов
Ответить