Помогите первести: Я устала. Устала разочаровывать людей. и себя. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я сдаюсь, но мне уже наплевать на это. Дайте мне отдохнуть от людей. Слишком много плохого произошло за последнее время.

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Помогите первести: Я устала. Устала разочаровывать людей. и себя. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я сдаюсь, но мне уже наплевать на это. Дайте мне отдохнуть от людей. Слишком много плохого произошло за последнее время.

Автор: Гость