Помогите первести: Я устала. Устала разочаровывать людей. и себя. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я сдаюсь, но мне уже наплевать на это. Дайте мне отдохнуть от людей. Слишком много плохого произошло за последнее время.
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Помогите первести: Я устала. Устала разочаровывать людей. и себя. Не хочу, чтобы кто-то видел, как я сдаюсь, но мне уже наплевать на это. Дайте мне отдохнуть от людей. Слишком много плохого произошло за последнее время.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I'm tired. Tired of disappointing people. and myself. I do not want anyone to see me give up, but I do not care about it. Give me a break from the people. Too many bad things happened lately.
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