Сколько времени длилась зависимость Руси от захватчиков ? Помогите пожалуйста !!!
История
Сколько времени длилась зависимость Руси от захватчиков ? Помогите пожалуйста !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вы про ордынскую зависимость, то начиная от 1240, заканчивая в 1480. Матика: 1480 - 1240 = 240 лет.
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