Подскажите пожалуйста , в чем главная мысль сказки "Курочка Ряба"

Литература
Подскажите пожалуйста , в чем главная мысль сказки "Курочка Ряба"
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