Укажи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное мужского рода в родительном падеже. 1) морозного дня 2) морозной ночи 3) морозным утром 4) морозному воздуху

Русский язык
Укажи номер словосочетания, в котором есть имя прилагательное мужского рода в родительном падеже. 1) морозного дня 2) морозной ночи 3) морозным утром 4) морозному воздуху
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Гость:
Морозного дня (1)......                
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