За книгу тетрадь и альбом заплатили 64 руб. какова цена книги радио любому если кни??а тетрадь стоит 46 руб. а тетрадь и альбом 22 рублях

Математика
За книгу тетрадь и альбом заплатили 64 руб. какова цена книги радио любому если кни??а тетрадь стоит 46 руб. а тетрадь и альбом 22 рублях
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Гость:
Чувак ты не забыл объяснить, что за "книги радио любому "?
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