За книгу тетрадь и альбом заплатили 64 руб. какова цена книги радио любому если кни??а тетрадь стоит 46 руб. а тетрадь и альбом 22 рублях

Математика

За книгу тетрадь и альбом заплатили 64 руб. какова цена книги радио любому если кни??а тетрадь стоит 46 руб. а тетрадь и альбом 22 рублях

Автор: Гость