Есть ли место подвигу данко в современном мире?

Литература
Есть ли место подвигу данко в современном мире?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно ведь его подвиг это настоящие геройство он не жалея жизнь отдал ее во благо людям такие подвиги не забиваются
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