Какие действия можно поставить чтобы получилось 16175? 33132:11+14530-12303:9=?(желательно с ответами)
Математика
Какие действия можно поставить чтобы получилось 16175? 33132:11+14530-12303:9=?(желательно с ответами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)33132:11=3012 2)12303:9=1367 3)3012+14530=17542 4)17542-1367=16175
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