Какие действия можно поставить чтобы получилось 16175? 33132:11+14530-12303:9=?(желательно с ответами)

Математика

Какие действия можно поставить чтобы получилось 16175? 33132:11+14530-12303:9=?(желательно с ответами)

Автор: Гость