Покажите на карте и расскажите о походах батыя на русь
История
Покажите на карте и расскажите о походах батыя на русь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он завоевал Половецкую Степь,Козельск(Злой город),Нижний Новгород,Мурманск,Владимир,Торжок,но проиграл битву на Куликовом поле.
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